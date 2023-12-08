Алиев о международной репутации Азербайджана

Напомнив, что Азербайджан уже четвертый год председательствует во втором после ООН международном институте — Движении неприсоединения, глава государства отметил: «По общему мнению многих государств-членов, а именно 120 государств-членов, Азербайджан сыграл важную роль в привнесении нового измерения и динамики в Движение неприсоединения. Мы сделали много шагов по институциональному развитию Движения неприсоединения, создали парламентскую платформу, молодежную платформу, работали над созданием женской платформы. Мы принимали самое активное участие в решении вопросов, связанных с пандемией COVID, оказав помощь более чем 80 странам. Таким образом, наше председательство в Движении неприсоединения позволило нам продемонстрировать нашу политику, наши возможности. И, кстати, наше председательство единогласным решением было продлено еще на один год. 120 стран, среди которых не все находятся в хороших отношениях друг с другом, – но, когда речь зашла об Азербайджане, все они единодушно поддержали нас. Мне кажется, это лучшая демонстрация международной поддержки. Иногда, когда некоторые политики говорят о международном сообществе, они, возможно, имеют в виду лишь несколько десятков стран. Но международное сообщество — это более 200 стран, и большинство из них поддерживают Азербайджан».

Алиев также отметил, что отношения Азербайджана с соседями хорошо сбалансированы и основаны на дружбе и взаимном интересе, а отношения с европейскими институтами также имеют положительную динамику. Он упомянул об энергетических проектах, о том, как Азербайджан поддерживает Европу. По словам Алиева, когда Европа попросила Азербайджан оказать эту поддержку, Баку ее оказал, так как Азербайджан всегда старается помочь тем, кто об этом просит.

Подчеркнув, что отношения Азербайджана с мусульманскими странами являются примером солидарности и партнерства, глава государства сказал: «Азербайджан считается одним из наиболее активных членов Организации исламского сотрудничества». Алиев отметил, что политика Азербайджана всегда была направлена на оказание поддержки, когда кто-то в ней нуждается, и на демонстрацию дружественного подхода ко всем странам. «И теперь, после восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, возможности Азербайджана на международной арене, конечно же, станут гораздо больше. Одновременно стремительно растет международная репутация Азербайджана, который на поле боя защитил свою территорию, свое достоинство и сам выполнил резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил глава государства.

Алиев также отметил прекрасные отношения Азербайджана со всеми странами СПЕКА. По его словам, сейчас присутствует много инвестиционных проектов — азербайджанских инвестиций в Центральной Азии, центральноазиатских инвестиций в Азербайджане.

Отметив, что у Азербайджана есть связующие проекты вдоль Транскаспийского транспортного маршрута Восток-Запад, который для стран Центральной Азии сегодня является одним из наиболее привлекательных транспортных соединений с Черным морем, Средиземноморьем и Европой через интегрированные логистические проекты, глава государства подчеркнул: «Мы также видим большую позитивную динамику на политическом треке. Потому что страны СПЕКА сегодня демонстрируют стабильность, находясь в сложной геополитической ситуации. И это один из важнейших факторов, так как без стабильности нет ни инвестиций, ни экономического развития, ни безопасности. Если вы посмотрите на сегодняшний состав членов СПЕКА, то увидите, что Центральная Азия и Азербайджан - это зона геополитической стабильности. Хотя риски находятся совсем рядом, и для стран Центральной Азии они даже выше, чем для Азербайджана. Таким образом, это можно рассматривать как важный фактор успеха этих стран».