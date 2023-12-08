Раиси в Кремле. Что это было? горячая тема
Президент России Владимир Путин 7 декабря провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Кремле. Встреча продлилась около пяти часов.
Вообще-то на haqqin.az подобные события принято комментировать максимум в течение суток. Но не в этом случае. Визит Раиси внешне был настолько пустым и бессодержательным, что потребовалось дополнительно прошерстить массу источников – а вдруг что-то упустили, а вдруг кто-то обмолвится о большем. Тщетно. Вопрос о том, «что это было?», так и остался открытым.
«Большой договор» между Кремлем и Тегераном, по аналогии со «стратегическим соглашением Иран-Китай» к подписанию так и не готов. Его проработка снова «на завершающей стадии», то есть там, где она находится последние два года.
Нет ясности и вопросах поставок иранцам боевых самолетов Су-35, вертолетов Ми-28 и тренировочных самолетов Як-130, первая информация о которых появилась в марте этого года. Сделка встала на паузу, поскольку совершенно не ясно, как и чем иранцы собираются за поставки этой авиатехники платить. В Тегеране рассчитывают, что Москва «по-братски» выдаст на эту, с позволения сказать, негоцию, беспроцентный, льготный и желательно невозвратный кредит – но, похоже, Кремль к столь широким жестам не готов.
Все торговые российско-иранские проекты, на анонсы которых были так богаты год прошлый и год нынешний, уже уходящий, так и остались в подвешенном состоянии – иранский и российский бизнес так и не могут договориться о распределении долей прибыли, а что российские, что иранские власти не хотят в это вмешиваться – «невидимая рука рынка», дескать, сама все уладит.
Поставки иранских дронов России для войны против Украины в Кремле очень ценят, прежде всего как прямую и однозначную демонстрацию солидарности. Для обоих режимов демонстрация союзнических отношений - способ доказать собственному населению, что изоляция от Запада им нипочем, а выгод – множество, пусть, по большей части, только политических
Для Ирана это вообще привычная ситуация, ну а Россия достаточно быстро этому учится, достаточно быстро забыв, как несколько лет назад декларировала принцип «окупаемости» своей внешней политики. Но времена нынче суровые, от таких мелочей как недавние принципы можно смело отказаться, тем более, что есть подозрение, что они насильственно навязывались «недружественным» Западом.
Итого в сухом остатке по итогам визита Путин подтвердил, что вот-вот будет заключено соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Правда, 5 декабря помощник президента России Юрий Ушаков не только это уже озвучил, но даже дату и место подписания договора назвал: 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Но все же зияющая пустота визита – настораживает. То ли Россия решила не бравировать отношениями с Ираном на фоне визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, то ли Москва вообще решила засекретить этот свой внешнеполитический кейс. Что бы поддержать интригу и заставить других занервничать: а вдруг и вправду о чем серьезном договорились? По нынешним временам и опасения – хлеб.