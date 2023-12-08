Вообще-то на haqqin.az подобные события принято комментировать максимум в течение суток. Но не в этом случае. Визит Раиси внешне был настолько пустым и бессодержательным, что потребовалось дополнительно прошерстить массу источников – а вдруг что-то упустили, а вдруг кто-то обмолвится о большем. Тщетно. Вопрос о том, «что это было?», так и остался открытым.

«Большой договор» между Кремлем и Тегераном, по аналогии со «стратегическим соглашением Иран-Китай» к подписанию так и не готов. Его проработка снова «на завершающей стадии», то есть там, где она находится последние два года.

Нет ясности и вопросах поставок иранцам боевых самолетов Су-35, вертолетов Ми-28 и тренировочных самолетов Як-130, первая информация о которых появилась в марте этого года. Сделка встала на паузу, поскольку совершенно не ясно, как и чем иранцы собираются за поставки этой авиатехники платить. В Тегеране рассчитывают, что Москва «по-братски» выдаст на эту, с позволения сказать, негоцию, беспроцентный, льготный и желательно невозвратный кредит – но, похоже, Кремль к столь широким жестам не готов.

Все торговые российско-иранские проекты, на анонсы которых были так богаты год прошлый и год нынешний, уже уходящий, так и остались в подвешенном состоянии – иранский и российский бизнес так и не могут договориться о распределении долей прибыли, а что российские, что иранские власти не хотят в это вмешиваться – «невидимая рука рынка», дескать, сама все уладит.