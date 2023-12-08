Алиев: «Не многие страны мира могут это сделать»

Как передает сайт главы государства, Алиев сказал: «Что касается Азербайджана, то я вижу сотрудничество. И это в основном связано с политикой нашей страны. Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы или противостояния между крупными державами. И я думаю, нам удалось этого достичь. Поэтому Азербайджан считается надежным партнером для многих крупных международных игроков. И мы видим реальный результат этого сотрудничества, так как если вы посмотрите на развитие энергетики в Азербайджане, то увидите широкое международное присутствие. Если вы посмотрите на транспортный сектор, то увидите, что оба коридора - Север-Юг и Восток-Запад - пересекают нашу страну, и от этого выигрывают и наши соседи, и многие страны в разных регионах.

С точки же зрения политического развития Азербайджан также является страной, ведущей независимую внешнюю политику, собственную политику, исходя из национальных интересов. Еще одним важным фактором является способность защитить себя от международного воздействия, дабы не превращать свою страну в зону противостояния или конкуренции. Я имею в виду негативное влияние и попытки вмешательства во внутренние дела. Нам удалось успешно снизить эти риски. И именно поэтому Азербайджан сегодня — это страна с большим международным потенциалом, хорошей международной репутацией, страна, сумевшая за последние двадцать лет привлечь более 300 млрд долларов инвестиций».

Глава государства также отметил наличие очень стабильной политической системы в Азербайджане. По его словам, она зиждется на единстве азербайджанского народа, особенно после исторической победы, завершившейся освобождением оккупированных территорий. Алиев подчеркнул успешные экономические показатели страны.

«Наша экономика самодостаточна. Мы не зависим от иностранных кредитов. Как я уже сказал, в следующем году наш внешний долг составит всего 7 процентов ВВП. А что касается наших резервов в твердой валюте и внешнего долга, то объем валютных резервов в 10 раз превышает наш долг. Иными словами, мы можем погасить свой внешний долг в течение одного месяца. Не многие страны мира могут это сделать», — рассказал глава государства.

«Самодостаточная экономика, хорошие политические связи с крупными международными игроками, политическая стабильность и единство в стране – все эти факторы демонстрируют, что внутренних рисков у нас нет. Внешние риски?... Да, но это будет зависеть от ситуации за пределами наших границ. Идет война к северу от наших границ, у нас нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Есть потенциальная напряженность по соседству. Это могло бы стать потенциальным риском для Азербайджана. Поэтому нам необходимо уделять большое и пристальное внимание защите наших границ – чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить», — заявил президент Азербайджана.