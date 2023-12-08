Алиев об экономических перспективах после завершения оккупации

Наша экономика развивалась в позитивном русле. И в гораздо более сложной геополитической ситуации, даже во времена оккупации наша экономика росла. Сейчас же, когда мы полностью восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, мы проводим масштабные экономические реформы, которые позволяют аккумулировать больше средств в нашем бюджете. Мы провели очень успешные реформы в области таможенного и налогового администрирования. Мы создали корпоративную систему управления во всех наших государственных компаниях, и мы видим пользу от этого.

Подчеркнув, что проекты по строительству линий коммуникации принесут немалые доходы, глава государства сказал: «Я уже отметил транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, по которым мы ожидаем транспортировку десятков миллионов тонн грузов, то есть дополнительного пересечения территории Азербайджана в разных направлениях. А это значит занятость, это значит дополнительные средства и геополитическое значение Азербайджана. Если Вы посмотрите на карту нашего региона, Евразии, то увидите, что все основные транспортные пути проходят через нашу территорию. Мы построили самую современную транспортную инфраструктуру, что создаст дополнительные возможности. Плюс освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура, куда мы планируем переселить сотни тысяч бывших вынужденных переселенцев. Это тоже станет дополнительным стимулом. Поэтому, честно говоря, я не вижу никаких потенциальных рисков ни в экономической, ни в какой-либо другой сфере нашей страны».

Глава государства рассказал, что экономическое развитие Азербайджана обусловлено проводимыми реформами. По его словам, стране удалось диверсифицировать экономику и снизить зависимость от нефтегазового сектора, но отметил, что нефтегазовый сектор продолжает оставаться основной частью экономики Азербайджана.

Отметив, что в этом году рост экономики Азербайджана несколько скромнее, что связано с небольшим снижением добычи нефти, глава государства подчеркнул: «За последние двадцать лет внутренний валовой продукт Азербайджана вырос более чем в четыре раза. И это было весьма заметным достижением. И в то же время нам удалось провести тщательно продуманную социальную политику. Таким образом, за последние двадцать лет мы смогли снизить уровень бедности с 50 процентов до 5,5 процента. Это свидетельствует о том, что материальные блага, полученные в результате реализации энергетических проектов, были справедливо распределены между всеми слоями населения нашей страны».

Алиев констатировал, что развитие энергетики Азербайджана перешло от нефти к газу. Алиев заметил, что добыча и экспорт нефти по-прежнему являются важной составляющей энергетической безопасности для многих стран. Но с завершением почти три года назад крупного газового инфраструктурного проекта «Южный газовый коридор», представляющего собой интегрированную систему трубопроводов протяженностью 3500 км, Азербайджан получил возможность расширить географию поставок своего газа. Сегодня мы экспортируем газ в Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, Румынию, подписали контракты с Венгрией, Сербией. Албания также станет частью наших планов по распределению газа.

«Много стран в Евразии, в основном европейских, являются нашими партнерами. И спрос на азербайджанский газ растет. Мы положительно отнеслись к просьбе Европейской комиссии об увеличении поставок газа на европейский континент в связи с санкциями в отношении России. Это будет продолжать оставаться важной частью нашего бизнеса. В то же время я уже упоминал о возобновляемых источниках энергии. Сегодня в Баку очень ветреная погода, что, в общем-то, является нормальным состоянием погоды. У нас огромный потенциал ветровой энергии, особенно на Каспии. Уже подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам выработки 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Это позволит Азербайджану осуществить очень плавный переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и одновременно обеспечить европейских потребителей зелёной энергией», — отметил глава государства.

Президент спрогнозировал, что иностранные инвестиции в проекты по добыче ископаемого топлива в Азербайджане будут продолжаться, поскольку страна обладает огромным ресурсным потенциалом и существует большой спрос на азербайджанский газ в Европе. Этот спрос растет.

Отметив, что заметными темпами развивается и сектор возобновляемых энергоресурсов, глава государства подчеркнул: «Я думаю, это будет основным направлением прямых иностранных инвестиций. Мы уже в прошлом месяце торжественно открыли крупнейшую в регионе солнечную электростанцию мощностью 230 МВт, построенную полностью за счет иностранных инвесторов. А в течение ближайших пяти-шести лет планируется обеспечить производство до 10 ГВт солнечной и ветровой энергии. Думаю, что это будут основные направления инвестиций наряду с нашей повесткой по цифровой трансформации».

Президент также упомянул о проводимой активной работе над снижением уровня внешнего долга, который составляет менее 10 процентов ВВП Азербайджана. Он рассказал о планах следующий год снизить этот показатель до 7 процентов ВВП, что должно фактически продемонстрировать устойчивость экономики Азербайджана.



Выразив надежду, что в следующем году рост экономики будет выше, глава государства сказал: «Но в то же время эти цифры на самом деле не отражают на 100 процентов экономические показатели или уровень жизни людей. Мы знаем страны с очень низким экономическим ростом, но с очень развитой экономикой. Чем больше ВВП, тем сложнее прибавить в росте, особенно в сегодняшней геополитической ситуации, когда два наших соседа и двое из наших основных торговых партнеров - Россия и Иран - находятся под санкциями. Поэтому мы должны это учитывать. Но наша цель и наша стратегия до 2030 года основываются на наших собственных ресурсах, на наших собственных финансовых возможностях. А иностранные и местные инвестиции обозначают те сферы, которые обеспечат экономический рост в ближайшие годы».

Алиев также отметил, что государственная инвестиционная программа в основном будет направлена на освобожденные регионы - Карабах и Восточный Зангезур. По его словам, это связано с тем, что, во-первых, потому что необходимо как можно скорее расселить бывших беженцев. Он рассказал о планах переселить более 140 тыс. человек к концу 2026 года.

Подчеркнув необходимость вкладывать значительные средства в инфраструктурные и жилищные проекты, а также в проекты социальной инфраструктуры, глава государства отметил: «В то же время эта территория, которая на протяжении тридцати лет находилась под оккупацией, обладает большим потенциалом в области сельского хозяйства, гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики, туризма. Поэтому это будет основным направлением государственной инвестиционной программы».