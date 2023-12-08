Объявлены праздничные дни в Азербайджане

В Азербайджане произошли изменения в календаре рабочих и выходных дней на 2024 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Премьер-министр страны Али Асадов подписал постановление, согласно которому рабочие дни 4 и 5 января 2024 года будут перенесены на выходные дни 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно. Это решение принято для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

Учитывая, что 6 января 2024 года выпадает на субботу, нерабочими днями в Азербайджане будут 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2024 года. Таким образом, первым рабочим днем в новом году станет 7 января.

Кроме того, в постановлении "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2024 год" премьер-министр Али Асадов объявил о нерабочих днях в связи с празднованием Новруз, Рамазан и Гурбан. В соответствии с документом, в 2024 году выходными днями будут 20, 21, 22, 23, 24 марта в честь праздника Новруз; 10 и 11 апреля по случаю праздника Рамазан; а также 16 и 17 июня в связи с праздником Гурбан.

Эти изменения в календаре рабочих дней предназначены для обеспечения удобства и последовательности праздничных и рабочих дней для граждан Азербайджана.