Алиев о главном препятствии для Армении в переговорах

Алиев подчеркнул, что Азербайджан предложил пять основных принципов, лежащих в основе мирного соглашения: "Мы разработали пять основных принципов, которые должны лечь в основу мирного соглашения: взаимное признание территориальной целостности друг друга; неприменение силы; отсутствие территориальных претензий друг к другу; открытие коммуникаций между двумя странами; нормализация отношений и ряд других важных факторов. Все они основаны на нормах международного права."

Глава государства также поднял вопрос о национальных меньшинствах в контексте переговоров, заявив: "В течение почти трёхлетнего переговорного процесса Армения постоянно хотела включить в мирное соглашение положение, касающееся армянского меньшинства в Карабахе. Наша позиция заключалась в том, что это наше внутреннее дело. И раз они хотят, чтобы был включен вопрос армянского меньшинства в Азербайджане, то давайте включим и вопрос изгнанного тридцать лет назад из Армении азербайджанского меньшинства в этой стране. А азербайджанцев в Армении было гораздо больше, чем армян в Азербайджане — почти 300 тыс. человек. То есть наша позиция заключалась в том, что это должно быть взаимно. Либо мы включаем эти два вопроса о национальных меньшинствах, их правах и безопасности, в том числе право на возвращение не только армян в Азербайджан, но и азербайджанцев в Армению. И неважно, что азербайджанцы были изгнаны тридцать лет назад, а армяне решили уехать два месяца назад. Дело в том, что все должно быть взаимно, — иначе мы не комментируем этот вопрос в нашем мирном договоре".

Президент подчеркнул, что для достижения мира необходимо согласие Армении на применение одной и той же формулировки для обоих национальных меньшинств или исключение этого вопроса из договора. Он выразил уверенность в возможности достижения мира, отметив, что "это было главным препятствием для Армении во время их переговоров с нами."

Алиев также коснулся изменений в позиции Армении относительно статуса Карабаха, указывая на необходимость официального признания Карабаха как части Азербайджана. По словам главы государства, армянская сторона должна положить конец всем попыткам оспорить территориальную целостность Азербайджана и спонсировать сепаратизм на территории страны."Так что, на самом деле, причиной Второй Карабахской войны было именно армянское правительство. А теперь тот же самый человек говорит: «Карабах — это Азербайджан». Это хорошо, это эволюция", — отметил Алиев.