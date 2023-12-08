Елена Зеленская: «Нас оставят умирать»

Елена Зеленская предупредила, что украинцам грозит «смертельная опасность» — их «оставят умирать», если западные страны не продолжат оказывать финансовую поддержку, передает BBC.

Первая леди Украины дала интервью BBC на следующий день, после того как сенаторы-республиканцы в США заблокировали законопроект о помощи Украине и Израилю.

Он предусматривал финансовую помощь Украине в размере 60 млрд долларов.

«Если мир устанет, нам просто дадут умереть», — сказала Зеленская в ходе интервью, которое проходило спустя несколько часов после ракетной атаки со стороны России. Полностью оно выйдет в эфир в воскресенье.

«Нам очень больно видеть сигналы, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос выживания. Поэтому это больно видеть», — сказала она.

Напомним, что законопроект, включающий оказание помощи в обеспечении безопасности Украины и Израиля, был недавно заблокирован в Сенате США. Блокирование связано с требованием республиканцев ужесточения мер по контролю за иммиграцией на границе США с Мексикой.