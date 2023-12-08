Ильхам Алиев отправил Магеррама Алиева послом в Беларусь

Распоряжением президента Азербайджана Вагиф Бахшалиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя страны при уставных и иных органах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ильхам Алиев издал распоряжение о назначении Магеррама Алиева на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

Ранее М.Алиев был уволен с должности помощника президента по военным вопросам.