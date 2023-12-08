Гудси Османов назначен послом в Румынии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Османова Гудси Дурсун оглу с должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Молдова, передает сайт главы государства.

Документ был издан в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики.

Текст распоряжения гласит: "Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Отозвать Гудси Дурсун оглу Османова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Османова Гудси на новую должность — чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Румынии.