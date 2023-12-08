В Москве расстреляли росгвардейцев
В Москве неизвестный ранил из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, конфликт произошел ночью на улице Твардовского.
Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, у второго росгвардейца выявили ранение по касательной в голову. Нападавший скрылся с места преступления.
По данным канала, сотрудники Росгвардии находились не при исполнении. По факту произошедшего проводится проверка.
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