В Москве расстреляли росгвардейцев

В Москве неизвестный ранил из травматического пистолета двух сотрудников Росгвардии, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, конфликт произошел ночью на улице Твардовского.

Один из офицеров получил огнестрельное ранение щеки, у второго росгвардейца выявили ранение по касательной в голову. Нападавший скрылся с места преступления.

По данным канала, сотрудники Росгвардии находились не при исполнении. По факту произошедшего проводится проверка.