Кто в Азербайджане сможет получать пособие по безработице

Согласно новым изменениям, выплаты будут производиться при смене собственника предприятия, при восстановлении на работе лица, ранее работавшего на соответствующем предприятии, при возвращении лица, работавшего на конкретном предприятии, после увольнения в запас со срочной военной службы.

«В то же время надбавка к страховой выплате будет распространяться на всех детей в семье. На данный момент эта надбавка ограничена 20 процентами. А с новыми изменениями ограничений не будет. При этом данная выплата будет распространяться и на случаи расторжения срочного трудового договора», - сказал депутат.

По его словам, при страховании безработных также осуществляется сокращение страхового стажа, требуемого по срочному трудовому договору - с 30 до 24 месяцев, что позволит получать выплату большему количеству граждан.

«Другим изменением является предоставление выплат в случае, если программа самозанятости не может быть реализована по уважительной причине. В это время в законе также проводилось конкретное определение уважительных обстоятельств. В целом, внесение изменений в закон не только повысит доступ к страховым выплатам, но и создаст условия для того, чтобы больше наших граждан воспользовались этой возможностью», - добавил В.Байрамов.