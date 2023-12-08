Али Асадов собрал Наблюдательный совет Госнефтефонда

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, на заседании под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета SOFAZ Али Асадова подробно обсуждались проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год, инвестиционная политика фонда, валютный состав инвестиционного портфеля и другие вопросы.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета фонда было принято соответствующее решение о представлении президенту Азербайджанской Республики проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.