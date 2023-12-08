В Бишкеке протестуют против изменения флага Кыргызстана

В Бишкеке 9 декабря протестующие против изменения государственного флага Кыргызстана собрались на мирную акцию.

«Азаттык» передает, что в сквере Максима Горького собрались около 50 человек, большинство из которых пришли с флагом Кыргызстана и его изображениями. Они также скандировали лозунги вроде «Не трогайте флаг».

29 ноября Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, предусматривающий изменение флага Кыргызстана. Авторами идеи являются торага парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. Свою идею о необходимости изменения солнечных лучей на госсимволе они объяснили тем, что на действующем флаге изображение тюндука (конструкция сферической формы, венчает кыргызское жилище – юрту – и является световым окном – прим. ред.) и окружающие его солнечные лучи похожи на подсолнух. В поддержку инициативы об изменении флага высказался и президент КР Садыр Жапаров, который представил свой эскиз.