Закир Гасанов собрал военных: что обсудили

Представители руководящего состава Минобороны выступили с обширными докладами. Были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и ведения службы войск.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и погибших во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, в заседании принимали участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений, служб и самостоятельных отделов министерства. К работе заседания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также руководители учебных заведений специального назначения.

Выступившие рассказали о мерах, реализованных в области армейского строительства в 2023 году в соответствии с поручениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также о проделанной работе по повышению боеспособности личного состава и улучшению социально-бытовых условий.

Было отмечено, что анализ служебно-боевой деятельности азербайджанской армии в нынешнем году свидетельствует о положительном влиянии учений на повышение боеспособности войск и профессионализма личного состава. До внимания участников заседания были доведены достижения в области повышения возможностей и способностей войск, оперативной и боевой подготовки, службы разведки, комплектования профессиональными кадрами и в других областях.

Было рассказано об успехах в 2023 году в военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и в других областях благодаря реформам по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью, сообщено о мероприятиях, запланированных в предстоящем году. Заслушаны доклады об инженерных мероприятиях, проведенных на освобожденных территориях. Отмечалось, что в результате принятых мер была осуществлена деятельность по восстановлению коммуникационных линий, прокладке новых путей снабжения, очистке некоторой части территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечалось, что работы в этом направлении будут продолжены и в следующем году.

На заседании коллегии было обстоятельно рассказано о проделанной в текущем году работе по обеспечению азербайджанской армии современным вооружением и техникой, благоустройству воинских частей на освобожденных территориях, введенных в эксплуатацию объектах военной инфраструктуры и мерах по улучшению социально-бытовых условий личного состава.

На заседании было отмечено, что в послевоенный период морально-психологическая готовность личного состава азербайджанской армии находится на высоком уровне, особо подчеркнуто значительное уменьшение по сравнению с предыдущими годами случаев нарушения воинской дисциплины и других негативных случаев. Подчеркивалось, что нынешние показатели дисциплины в азербайджанской армии выше, чем в вооруженных силах многих ведущих зарубежных стран.

Выступивший по итогам заседания генерал-полковник З.Гасанов довел до сведения участников коллегии задачи на 2024 год, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Подчеркнув, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего заложила основы для установления мира в регионе, министр выразил готовность армии и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи. Была отмечена важность увеличения интенсивности учений для совершенствования знаний и навыков личного состава, повышения боеготовности войск.

З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи об уделении основного внимания в зимний период обеспечению подразделений, дислоцированных в горной местности, и строгому контролю за всеми видами резервов.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, и довел до участников заседания свои требования в связи с выполнением предстоящих задач на 2024 год.