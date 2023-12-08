Мадуро решил аннексировать богатый нефтью регион Гайаны

Согласно изданию, первый указ предполагает создание Национальной комиссии по защите Эссекибо под председательством исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, второй — Зоны комплексной обороны Гайана-Эссекибо. Кроме того, Мадуро подписал декрет о создании в регионе подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA и металлургического конгломерата CVG.

Помимо этого, президент утвердил новую карту страны, включив в ее состав Эссекибо, а также назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо единым руководителем нового штата, о создании которого объявил ранее.

Решение об аннексии богатого нефтью региона Гайаны было принято по результатам референдума в Венесуэле: власти страны утверждают, что более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо.

6 декабря президент Гайаны Ирфаан Али сообщил Associated Press, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнерам за военной помощью. «Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся», — заявил президент.

Спор Венесуэлы и Гайаны относительно Эссекибо имеет давнюю историю. Венесуэла считает, что эта территория находилась в ее границах во время испанского колониального периода и не согласна с решением Международного арбитражного трибунала 1899 года, который отнес Эссекибо к тогдашней Британской Гвиане (Гайана, бывшая колония Великобритании, провозгласила независимость в 1966 году).