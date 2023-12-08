В Армении задержали двух граждан России по обвинению в хулиганстве в центре Еревана. Как передают армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

По данным СК Армении, вечером 8 декабря граждане РФ К. А. и Ю. М., озвучивая оскорбления, повредили имущество пункта быстрого питания на улице Туманяна, бросали фрукты в его сотрудницу, бросили на землю и топтали цветы в магазине по продаже цветов на проспекте Маштоца.

По факту в следственном управлении было начато уголовное производство по признакам статьи о хулиганстве. Граждане РФ были задержаны сотрудниками полиции.

В то же время задержанная Ю. М. сообщила, что около полуночи 9 декабря люди в масках побывали в квартире, в которой она проживала в Ереване, где длительное время унижали ее, остригли ей волосы и облили ее краской. В связи с этим сообщением в СК начали уголовное производство по признакам статей о психическом и физическом воздействии.

По данным Telegram-каналов, одной из задержанных граждан РФ является скандальная блогерша Юлия Максимовская (Финнес).