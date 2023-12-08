В Ереване задержали двух россиян обновлено 19:14; видео
В Армении задержали двух граждан России по обвинению в хулиганстве в центре Еревана. Как передают армянские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.
По данным СК Армении, вечером 8 декабря граждане РФ К. А. и Ю. М., озвучивая оскорбления, повредили имущество пункта быстрого питания на улице Туманяна, бросали фрукты в его сотрудницу, бросили на землю и топтали цветы в магазине по продаже цветов на проспекте Маштоца.
По факту в следственном управлении было начато уголовное производство по признакам статьи о хулиганстве. Граждане РФ были задержаны сотрудниками полиции.
В то же время задержанная Ю. М. сообщила, что около полуночи 9 декабря люди в масках побывали в квартире, в которой она проживала в Ереване, где длительное время унижали ее, остригли ей волосы и облили ее краской. В связи с этим сообщением в СК начали уголовное производство по признакам статей о психическом и физическом воздействии.
По данным Telegram-каналов, одной из задержанных граждан РФ является скандальная блогерша Юлия Максимовская (Финнес).
*** 14:09
В Ереване произошёл инцидент с участием известной блогерши Юлии Финесс, которая стала объектом агрессии местных активистов, передает "База".
Члены движения «Хайтарак» обвинили Финесс в неподобающем поведении и решили наказать её публично. Они сбрили её волосы, облили марганцовкой и заставили ударяться головой о стену, как видно из видео, размещённого в социальных сетях. Активисты заявили: «Как мы и говорили, любая мразь, осквернившая нашу землю, будет наказана».
Действия активистов были ответом на поведение Финесс, которое, по их мнению, было оскорбительным и неуважительным. Они утверждали, что Финесс грубо обращалась с таксистом, вела себя неприлично в общественных местах, в том числе в аптеке, и распространяла видео своего неподобающего поведения в соцсетях. В конечном итоге Финесс была вынуждена принести публичные извинения.
Юлия Финесс известна в интернете за счёт своих спорных публикаций в личном Telegram-канале, где она часто обсуждает свою наркозависимость и вступает в конфликты с окружающими. Ранее она пыталась пройти курс лечения в реабилитационном центре, но безуспешно. В ноябре перед инцидентом Финесс переехала в Ереван.