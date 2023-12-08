Трехкратный рост числа адвокатов в Азербайджане

За последние годы количество адвокатов в Азербайджане увеличилось втрое. Как передает haqqin.az, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров в ходе выступления на интеллектуальном конкурсе среди студентов в области права "Железный кулак", посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и дню рождения Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

По его словам, в стране насчитывается 2 400 адвокатов: "Около 300 кандидатов ждут следующего этапа тестирования. Экзамен состоится в марте следующего года".