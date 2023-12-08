Бахчели выдвинул условия для принятия Швеции в НАТО

Глава Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, оказывающий значительное влияние на политику страны как главный соратник Эрдогана в правящей коалиции, высказал условия для принятия Швеции в НАТО. Свои условия он огласил в интервью газете Türkgün.

Политический лидер подчеркнул, что согласие на вступление Швеции в НАТО будет дано только при выполнении определенных условий: установлении постоянного мира между Израилем и Палестиной, признании независимости и территориальной целостности Палестины в пределах границ 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве ее столицы, согласии Израиля выплатить компенсацию за действия в Газе, а также при условии, что Нетаньяху будет привлечен к ответственности в Гаагском суде.

"Только после выполнения этих условий мы скажем "да" членству Швеции в НАТО", — заявил Бахчели.