Выдающийся государственный, политический и общественный деятель Азербайджана, экс-заместитель председателя Милли Меджлиса, бывший чрезвычайный и полномочный посол Яшар Алиев до последних дней жизни оставался преданным своему государству и народу, неустанно трудясь и донося голос Азербайджана до мирового сообщества.

Накануне после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался известный государственный и политический деятель, видный представитель азербайджанской интеллигенции, яркий представитель азербайджанского здравоохранения Яшар Алиев.

Руководствуясь идеями общенационального лидера Азербайджана, Яшар Алиев всегда беззаветно служил своей стране, всемерно способствовал развитию государственности и неизменно занимал четкую и принципиальную позицию по важным для Азербайджанской Республики вопросам.

В начале 90-х годов прошлого века он совершил самоотверженный визит в Нахчыванскую автономную республику, где встретился с общенациональным лидером и оказал Гейдару Алиеву моральную поддержку в его возвращении к власти. Именно Яшар Алиев в ненастные годы гражданского противостояния и кризиса государственности одним из первых призвал к возвращению Гейдара Алиева на политический Олимп и публично заявил на заседании Милли Меджлиса, что готов отказаться от своего мандата в пользу Гейдара Алиева.

Как дипломат, представлявший Азербайджан в Китае и во многих странах Азии, Яшар Алиев всегда отличался глубоким тактом, решительностью, кругозором и богатым опытом. Его заслуги по участию в дипломатических отношениях Азербайджана с целым рядом государств мира носят исключительный характер.

Многолетняя деятельность Яшара Алиева, направленная на благо и прогресс Азербайджанской Республики и её народа, была по достоинству оценена президентом страны. За активное участие в общественно-политической жизни Яшар Алиев был награжден орденом «Şöhrət».

Редакция haqqin.az выражает глубокие соболезнования семье, близким и соратникам достойного сына Азербайджана!