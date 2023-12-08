Трамп опережает Байдена
Рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа превысил рейтинг нынешнего главы государства Джо Байдена. Это следует из данных опроса, проведенного изданием The Wall Street Journal.
Согласно опросу, за Трампа готовы проголосовать 47% респондентов, в то время как за Байдена – только 43%. Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах. Среди других кандидатов наибольшей популярностью пользуется экс-демократ Роберт Кеннеди-младший, набравший 8%.
Опрос также показал, что только 23% участников считают, что политика Байдена принесла им личную пользу, тогда как 53% заявили, что пострадали от ее последствий. Для Трампа эти показатели составляют 49% и 37% соответственно.
Таким образом, Трамп впервые опередил Байдена в предвыборных опросах WSJ в противостоянии "один на один". Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря как онлайн, так и офлайн, и в нем приняли участие 1500 человек. Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.