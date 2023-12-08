Трамп опережает Байдена

Согласно опросу, за Трампа готовы проголосовать 47% респондентов, в то время как за Байдена – только 43%. Этот разрыв становится еще больше - 37% против 31% - если к подсчету добавляются другие потенциальные кандидаты на грядущих выборах. Среди других кандидатов наибольшей популярностью пользуется экс-демократ Роберт Кеннеди-младший, набравший 8%.

Опрос также показал, что только 23% участников считают, что политика Байдена принесла им личную пользу, тогда как 53% заявили, что пострадали от ее последствий. Для Трампа эти показатели составляют 49% и 37% соответственно.

Таким образом, Трамп впервые опередил Байдена в предвыборных опросах WSJ в противостоянии "один на один". Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря как онлайн, так и офлайн, и в нем приняли участие 1500 человек. Следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.