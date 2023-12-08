15:24

8 декабря в Баку впервые состоялось одно из самых ожидаемых событий в сфере спорта - церемония вручения наград Международной автомобильной федерации (FIA) - FIA Prize Ceremony.

Бакинская презентация этой церемонии, которая проходит в разных странах в конце каждого года, отличалась от других своей грандиозностью и подарила зрителям незабываемые моменты. Приглашенные на церемонию награждения, организованную в Бакинском Конгресс-центре, в холле ознакомились с выставкой автомобилей, победивших в соревнованиях FIA. Были представлены автомобили Формулы-1, чемпионата мира по ралли (World Rally Championship), чемпионата мира по ралли-рейдам (World Rally-Raid Championship (W2RC), чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA (FIA World Endurance Championship), Формулы Е, чемпионата мира по ралли-кроссу (World Rallycross Championship) под управлением пилотов-победителей. Церемония Prize-Giving, проведенная при генеральном партнерстве с Автомобильной федерацией Азербайджана, запомнилась необычным сценическим представлением. С этой целью самый большой зал Бакинского Конгресс-центра, где была организована церемония, был полностью преображен с помощью специально подобранного дизайна, света и конструкций.

Церемония Prize-Giving, проводимая FIA на протяжении многих лет, началась в сопровождении автомобильного парада. Стоит отметить, что собравшихся на бакинской презентации ожидало новшество: гимн FIA начался с современного цифрового звука и великолепной графики. В рамках церемонии награждения также состоялась презентация нашей культуры, гостеприимства, кухни и политики жизни в мире и сотрудничестве с другими народами. Незабываемое бакинское шоу церемонии Prize-Giving продолжилось выступлением солистов Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов. Исполнители, вышедшие на сцену в наших национальных костюмах, представили азербайджанскую музыку, продемонстрировав возможность интеграции и сотрудничества посредством музыки - языка, понимаемого всеми народами мира без перевода. На церемонии награждения прозвучала народная песня Sarı Gəlin, являющаяся неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Программа, построенная в формате интерактивного диалога со зрителями, стала посланием о важности межкультурного диалога. Таким образом, важность разнообразия и гармонии между Востоком и Западом была еще раз передана через синтез музыкальных мотивов разных жанров, прозвучавших в представлении.