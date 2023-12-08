Состоялись похороны Яшара Алиева

Состоялись похороны скончавшегося 8 декабря экс-посла Азербайджана в Китае Яшара Алиева.

На церемонии присутствовали члены семьи покойного, депутаты Милли Меджлиса и официальные лица. Я.Алиев похоронен на Ясамальском кладбище.

Яшар Алиев родился в 1948 году в Баку. Он был членом Милли Меджлиса I и II созывов, заместителем председателя парламента, заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана.

В 2002-2011 годах был послом Азербайджана в Китае. В этот же период он являлся послом Азербайджана во Вьетнаме, Южной Корее, Северной Корее и Монголии (2004-2011 годы).

Напомним, что Я.Алиев - отец уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой.