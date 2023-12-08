Баку примет климатическую конференцию ООН

Группа восточноевропейских стран выбрала Азербайджан в качестве места проведения 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, запланированной на следующий год. По информации "climatechangenews.com", решение было принято на Cop28, сообщили два источника, присутствовавшие в зале заседания.

Как передает Reuters, министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев заявил о достижении общего консенсуса по вопросу проведения климатического саммита Cop29 в Баку. "Я рад объявить, что достигнут общий консенсус относительно кандидатуры Азербайджана для проведения Cop29", — сказал он на саммите Cop28 в Дубае.

Важно отметить, что страна-хозяин саммита следующего года должна быть из восточноевропейского региона. Армения отозвала свою кандидатуру в пользу Азербайджана, выразив поддержку проведению саммита в Баку. Также свою кандидатуру отозвала Болгария, поддержав Баку в связи с заявлением России о неподдержке кандидатуры любой из стран Евросоюза.