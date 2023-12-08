Глава Палестины обвиняет США

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Соединенные Штаты в ответственности за кровопролитие в секторе Газа. Это заявление последовало после того, как вчера на специальном заседании Совета Безопасности ООН США наложили вето на резолюцию, призывавшую к немедленному прекращению огня, передает Times of Israel.

"Президент Аббас остро раскритиковал позицию США, назвав ее агрессивной и аморальной. Он подчеркнул, что такое поведение является грубым нарушением гуманитарных принципов и ценностей, и возложил на США ответственность за кровопролитие среди палестинских детей, женщин и пожилых людей", — говорится в заявлении офиса Аббаса.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд, в свою очередь, раскритиковал Совет Безопасности за неспособность осудить массовые убийства, совершенные ХАМАС 7 октября в Израиле. По его словам, в ходе этих нападений тысячи террористов убили около 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватили около 240 заложников. Вуд также подчеркнул необходимость признания права Израиля на самооборону.