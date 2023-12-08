Резкие высказывания Шольца в адрес России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил сегодня на съезде правящей Социал-демократической партии Германии в Берлине, где обвинил Россию в разрушении миропорядка в Европе и анализировал экономическое влияние войны в Украине на Европу , передает Bild.

Шольц осудил вторжение России в Украину как ужасное нападение, подчеркнув его влияние на безопасность Европы. «Я назвал это сменой эпох, потому что этим нападением Россия отменила все соглашения последних десятилетий о мире и безопасности в Европе», — сказал он. Канцлер также отметил, что действия России поставили под вопрос принципы, согласно которым в Европе нельзя менять границы с помощью насилия.

Шольц подчеркнул, что Германия не хочет жить в мире, где большие страны доминируют над меньшими: «Мы не хотим жить в мире, где большая страна доминирует и определяет, что происходит в маленькой стране по соседству, руководит там в том числе внутренней политикой. Мы не хотим, чтобы маленькие страны боялись больших. Это и есть мир и безопасность в Европе».

Говоря о реакции Германии на войну, Шольц упомянул увеличение оборонных расходов и принятие новых членов в НАТО. Он также отметил укрепление единства Евросоюза, НАТО и G7 в ответ на агрессию.

Шольц также прокомментировал экономические последствия войны: «Мы боролись и с экономическими последствиями этой войны, которые коснулись Германии, Европы и всего мира. В первую очередь выросли цены на энергию и продовольствие, — сказал Шольц. — Это тоже последствия российского империализма. <...> Мы также боролись с ростом цен на энергию. На [мировых] рынках за энергию пришлось платить почти в 10 раз больше, а иногда и выше. И Россия, именно Россия прекратила снабжение Европы энергией». Канцлер также обратил внимание на остановку поставок газа Россией, что привело к росту цен и необходимости Германии искать новые пути поставок.