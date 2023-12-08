Сотни азербайджанских грузовиков застряли на границе

На таможенных постах Азербайджана выезда ожидают 1 840 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

"1300 грузовиков ждут выезда на таможенном посту "Красный мост", 90 - на таможенном посту "Мазымгара", 240 - на таможенном посту "Астара", 130 - на таможенном посту "Билясувар", 67 - на таможенном посту "Самур", 13 - на таможенном посту "Ханоба", — заявили в ведомстве.

В Агентстве отметили, что скопление грузовиков на грузино-азербайджанской границе связано с ограничением движения крупнотоннажных автомобилей из-за непогоды на таможенном посту "Верхний Ларс" между Россией и Грузией.