Недавно назначенный посол США в Азербайджане Марк Либби в своем видеообращении подчеркнул поддержку Азербайджана со стороны США с момента его обретения независимости в 1991 году.

"Посольство США поддержало Азербайджан после обретения независимости в 1991 году и стало свидетелем удивительных изменений за последние 32 года", — заявил он.

Либби выразил надежду на успешное сотрудничество во время его дипломатической миссии: "Я надеюсь, что во время моего пребывания здесь мы будем работать вместе для прочного и достойного мира в этом регионе, увидим дальнейшее развитие Азербайджана, продолжим играть важную роль в регионе и в мире".

Посол также упомянул свой недолгий опыт пребывания в Баку, в ходе которого он успел познакомиться с городом и попробовать блюда азербайджанской кухни.