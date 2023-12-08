В США поиронизировали над выдвижением Путина на выборы

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что «гонка будет что надо», отвечая на вопрос об участии действующего президента России Владимира Путина в выборах в марте 2024 г. Решение главы государства он прокомментировал в ходе брифинга, сообщается на сайте Белого дома.

«Ну, гонка будет что надо, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу», – заявил Кирби.

8 декабря отец погибшего командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога спросил Путина, будет ли он баллотироваться в президенты. Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в марте 2024 г.