Ветеран российских либералов бросит вызов Путину

Ветеран российского демократического движения Григорий Явлинский сообщил, что инициативная группа "Яблока" собирает подписи за его выдвижение на выборы, сбор продлится еще пару недель, сообщают российские СМИ.

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил в ходе выступления на отчетно-предвыборном съезде организации, что инициативная группа начала сбор подписей за его выдвижение на выборы президента России.

Явлинский добавил, что сбор подписей продлится еще пару недель, после этого он примет решение о том, будет ли баллотироваться в качестве соперника действующего лидера Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.

Выступление Явлинского транслировалось на сайте "Яблока". Он также дал оценку последствиям войны в Украине на внутреннюю ситуацию в России.