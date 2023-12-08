ЕС устанавливает жесткие рамки для искусственного интеллекта

Страны ЕС достигли предварительной договоренности о правилах Европейского Союза, регулирующих использование искусственного интеллекта (ИИ). Предварительное соглашение, в частности, предусматривает ограничения на использование ИИ правоохранительными органами для биометрической слежки, передает "Голос Америки".

Благодаря политической воле, ЕС может стать мировым лидером в законодательном регулировании ИИ.

В пятницу, после 15-часовых переговоров, было достигнуто соглашение между странами ЕС и Европейским парламентом. Этому предшествовали почти 24-часовые дебаты днем ранее.

«Историческое событие! Благодаря заключенному сегодня политическому соглашению по закону об искусственном интеллекте, ЕС становится первым континентом, установившим четкие правила использования ИИ», – заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Закон об ИИ - это не просто свод правил, это стартовая площадка для стартапов и исследователей ЕС, которые возглавят глобальную гонку за надежный ИИ», – подчеркнул Бретон.

Соглашение предусматривает меры предосторожности в отношении систем ИИ общего назначения, ограничения на использование правоохранительными органами систем биометрической идентификации, запрет на социальный скоринг и использование ИИ для манипулирования или использования уязвимостей пользователей.

Потребители получат право подавать жалобы и получать содержательные разъяснения, в то время как штрафы за нарушения составит от 7,5 миллиона до 35 миллионов евро или от 1,5% до 7% от мирового оборота.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что регулирование ИИ обеспечит уникальную правовую базу для развития надежных технологий, не ущемляющих безопасность и фундаментальные права людей и компаний.

Один из ведущих переговорщиков от Европарламента Драгош Тудораш заявил, что правила использования ИИ нацелены на мощные ИИ-модели, обеспечивая отсутствие системных рисков для ЕС.

Использование ИИ для биометрической слежки столкнуло политиков, которые хотят использовать его в интересах национальной безопасности и обороны, с законодателями ЕС, настаивающими на запрете такого использования по соображениям, связанным с неприкосновенностью частной жизни.

Закон ЕС может стать моделью для других правительств и альтернативой упрощенному подходу к регулированию ИИ в США и временным правилам Китая.