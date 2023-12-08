Армянский депутат увидел проект мирного соглашения с Азербайджаном... и испугался наш обзор
Гегам Манукян, оппозиционный депутат парламента Армении, «испугался», увидев последний вариант проекта мирного соглашения с Азербайджаном.
«Сегодня, после долгих запросов, мы все же ознакомились в здании МИД Армении с последними предложениями Еревана и Баку относительно соглашения об урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, - написал Манукян, представляющий в парламенте блок «Армения». - Знакомство с предложениями только подтвердило его опасность и усилило все опасения, которые мы ранее по этому поводу высказывали».
Манукян не раскрыл напугавшие его аспекты документа, поскольку доступ к нему был получен на условиях соблюдения конфиденциальности.
Как известно, недавно армянская сторона ответила на отправленный Азербайджаном в сентябре этого года 5-й вариант проекта мирного соглашения. На данный момент МИД Азербайджана работает над шестой версией проекта. Ожидается, что свое отношение к нему официальный Баку выразит в ближайшие недели.
Следует напомнить в этой связи, что президент Ильхам Алиев, выступая на форуме в университете ADA, отметил, что проект мирного соглашения состоит всего из 22 пунктов, изложенных на четырех страницах.
Как известно, он базируется на пяти основных принципах или основополагающих нормах международного права и установления межгосударственных отношений, которые Азербайджан представил в начале 2021 года.
Что же так испугало армянскую оппозицию в обсуждаемом сейчас проекте армяно-азербайджанского мирного соглашения?
Ответ на этот вопрос следует искать в реваншистских иллюзиях пророссийски настроенной оппозиции Армении, считающей, что мирное соглашение должно включать в себя пункт о возвращении покинувших Карабах армян и создании механизма обеспечения их безопасности.
Азербайджан не препятствует этим требованиям, но одновременно ждет от Армении обеспечения законного права сотен тысяч этнических азербайджанцев, насильственно депортированных из Армении в конце 80-х годов ХХ века, вернуться на свою родину.
Однако не только реваншистские круги, но и власти Армении видят в этом встречном требовании Баку скрытую угрозу, а потому, не выступая открыто против возвращения азербайджанцев, отказываются включать это обязательство в текст мирного соглашения.