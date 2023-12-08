«Сегодня, после долгих запросов, мы все же ознакомились в здании МИД Армении с последними предложениями Еревана и Баку относительно соглашения об урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, - написал Манукян, представляющий в парламенте блок «Армения». - Знакомство с предложениями только подтвердило его опасность и усилило все опасения, которые мы ранее по этому поводу высказывали».

Манукян не раскрыл напугавшие его аспекты документа, поскольку доступ к нему был получен на условиях соблюдения конфиденциальности.

Как известно, недавно армянская сторона ответила на отправленный Азербайджаном в сентябре этого года 5-й вариант проекта мирного соглашения. На данный момент МИД Азербайджана работает над шестой версией проекта. Ожидается, что свое отношение к нему официальный Баку выразит в ближайшие недели.

Следует напомнить в этой связи, что президент Ильхам Алиев, выступая на форуме в университете ADA, отметил, что проект мирного соглашения состоит всего из 22 пунктов, изложенных на четырех страницах.

Как известно, он базируется на пяти основных принципах или основополагающих нормах международного права и установления межгосударственных отношений, которые Азербайджан представил в начале 2021 года.