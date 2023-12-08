Тегеран назвал США главным убийцей палестинцев

Администрация США еще раз доказала, что она является главным игроком в убийствах мирных жителей и палестинских граждан, особенно женщин и детей, а также разрушении жизненно важной инфраструктуры в секторе Газа. Как передает агентство IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани в субботу, комментируя решение Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН наложить вето на резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

"С самого начала жестокого вторжения сионистского режима (Израиля - ред.), убивающего детей, в сектор Газа, американский режим неоднократно доказывал свое сотрудничество с режимом апартеида Израиля в совершении военных преступлений и геноцида против палестинской нации", - отметил он.

Канаани осудил решение наложить вето на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в секторе Газа.