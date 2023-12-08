Новые акции «Открытый микрофон» от «Азеригаз» в регионах

На следующей неделе (11,12,14,15 декабря) в четырех районах состоится акция "Открытый микрофон" ПО "Азеригаз". Акция пройдет в первый день недели с 11:00 до 12:00 в селе Караказымлы Джалилабадского района (напротив средней школы имени шехида Мурада Мурадова), во второй день с 12:00 до 13:00 в Тезе Алвады Масаллинского района (в актовом зале средней школы №1), в четверг с 11:00 до 12:00 в селе Нисагала Ярдымлинского района (напротив средней школы имени А. Гаджиева), а в пятницу с 11:00 до 12:00 в Лерикском район, на улице A. Əsədullayev, 22 (в культурном центре).

Граждане могут подойти к указанным адресам и максимально воспользоваться возможностями акции "Открытый микрофон", чтобы комфортно выразить свои проблемы и пожелания.