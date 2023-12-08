Эрдоган: Справедливый мир невозможен с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе. Выступая в Стамбуле на форуме, посвященном Дню прав человека (отмечается в мире 10 декабря), он заявил о нобходимости реформы ООН, передает Hürriyet.

"К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена - США - была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США", — сказал турецкий лидер. "ООН необходимо реформировать, обязательно", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.

Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что "мир больше пяти", то есть в СБ ООН не должно быть только пять стран, имеющих решающее право голоса и вето.

"С нынешним ООН, его Советом Безопасности человечество не сможет достичь каких-либо целей", — сказал он на форуме, подчеркнув, что Совбез организации "после 7 октября превратился в совет, защищающий Израиль". Главным защитником еврейского государства турецкий лидер назвал США.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет занимать сторону Палестины в конфликте с Израилем. Ранее он неоднократно заявлял, что единственным вариантом урегулирования палестино-израильского конфликта является создания независимого государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.