Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 16:57

Речь президента Ильхама Алиева перед политологами и приглашенными экспертами в Азербайджанской Дипломатической Академии (Форум "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"), по сути, определила каркас региональной архитектуры безопасности, поскольку в ней глава государства изложил собственное понимание перспектив взаимодействия на огромном пространстве от Южного Кавказа до Центральной Азии. Очевидно, именно эта модель и будет реализована в рамках очередной президентской каденции до 2030 года. Сегодня мы разберем стратегию взаимодействия Азербайджанской Республики с Республикой Армения.

Проблески мирного договора В предстоящий президентский срок мир с Арменией в виде полноценного договора или полноформатного экономического взаимодействия станет основным достижением Ильхама Алиева. И глава государства предметно очертил контуры этого процесса - начиная с массы сложностей, обусловленных низким стартом армяно-азербайджанского диалога, и заканчивая фобиями армянского общества, помноженными на особенности внутриполитической борьбы в Армении. Но вначале о другом важнейшем эпизоде азербайджано-армянского сближения, имевшим место уже после форума в Дипломатической академии, но ставшим при этом одним из элементов алиевского плана. Совместное заявление Администрации президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении выглядит, как наиболее сильный и решительный шаг в плане политической символики и, по сути, является первым реальным жестом доброй воли после трехстороннего заявления от ноября 2020 года. Процитируем только один фрагмент этого заявления: "...в рамках укрепления мер доверия, Армения в качестве доброго жеста отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР-28) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана (!)... Обе стороны надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана".

Сами по себе эти слова звучит революционно, такое ощущение, словно в Ереване сменился подход к стратегической культуре политического взаимодействия с Азербайджаном. Хотя не исключено, что речь идет о консенсусе группы влиятельных государств, принимавших участие в саммите СОР 28 в Дубае, которые и «подтолкнули» Ереван к этому шагу. Но в любом случае можно констатировать, что Армения в добровольно-принудительном порядке начинает с Азербайджаном конструктивное сближение/диалог. Экология вместо прав человека Стоит также обратить внимание на то, как экологическая повестка становится, практически, повсеместно своеобразной формой квазиидеологии современности. Что, впрочем, неудивительно, поскольку эта повестка - одна из составляющих ныне весьма модного дискурса "четвертой промышленной революции". И, все-таки, необычно наблюдать, как экологический «сюжет» становится элементом мирного послевоенного дискурса Армении, отодвигая на второй план изрядно затертую тематику прав человека". Впрочем, это тоже не новость. Вспомните, как лихо влияла экологическая повестка на политическую атмосферу в СССР, составляя часть идеологии горбачевской перестройки - темы Байкальского целлюлоза-бумажного комбината, чернобыльские трагедии и так далее, вплоть до карабахских сюжетов, когда армянские газеты обвиняли азербайджанских пастухов в уничтожении горных пастбищ…

Но в итоге все эти, безусловно, важные вопросы, касавшиеся качества жизни каждого человека, нагромождались в общую кучу-малу и использовались, как таран в политической борьбе и выбивании ресурсов... Кстати, похожей тактикой "пыльного мешка" сейчас пользуется и Ереван, пытаясь как можно дороже «продать» свою плачевную экономическую ситуацию и реальные задачи/проблемы. Но поскольку в Москве на эти уловки уже не ведутся (там заняты куда более глобальными делами), армянские власти пробуют штурмовать с этим «товаром» столицы Европы и коридоры евробюрократии. И вот, что любопытно: даже в такой, казалось бы, негативной динамике, начинают если не преобладать, то, как минимум, возникать позитивные сдвиги. Которые появились в результате того, что Баку решил вопросы собственного суверенитета, не дожидаясь, пока до этого "созреет" Ереван. Словом, подчеркнул Ильхам Алиев, выступая в Дипломатической академии, "...мы ещё не близки к консенсусу, но многих важных вопросов, на которых Армения настаивала вначале, сейчас уже не существуют. Их не существует на местах, и их не существует в их комментариях".

Алиев отбрасывает формализм В размышлениях Алиева о сути мирного договора особое внимание следует обратить на два момента. Во-первых, глава государства убежден, что для окончательного доведения договора до стадии торжественного подписания не потребуется "слишком много времени". Всё-таки, и Россия, приложившая после 44-дневной войны существенные усилия для "дозревания" Еревана до политического диалога, и Западная коалиция, которая хотела бы видеть Армению, как и весь Южный Кавказ, в зоне своего контроля, отрывая регион от российского влияния, сходятся в том, что армяно-азербайджанский конфликт, по сути, исчерпан и ему необходим мирный договор. Хотя бы в качестве документа, публично фиксирующего понимание обеими сторонами своих перспектив. И второй момент, на который обратил внимание Ильхам Алиев - мирное соглашение не является полным отражением мира между двумя странами. Чтобы до конца понять смысл этого месседжа, приведу алиевскую цитату полностью: "Мирные соглашения заключались между многими странами, которые нарушали этот мир. Или же мирное соглашение вовсе отсутствовало, как, например, между бывшим СССР, сегодняшней Россией и Японией. Но, в то же время, эти страны ещё до российско-украинской войны были очень близкими партнёрами и друзьями. Их связывает большой объём деловых отношений, инвестиций и взаимных контактов... Таким образом, для этих стран, будь то Советский Союз или Россия и Япония, формальный мирный договор не был препятствием для нормального взаимодействия. Не хочу, чтобы показалось, будто я следую одному и тому же историческому шаблону, но это тоже один из вариантов (!). Поэтому, я думаю, когда мы говорим о мирном соглашении, нас не должна беспокоить формальная сторона вопроса».

И далее: "Что нам нужно на самом деле в Азербайджане? Нам нужны твёрдые, выверенные гарантии того, что в Армении больше не будет попыток реваншизма. Зачем нам это нужно? Потому, что мы знаем, что происходит в Армении, а также знаем, что у Армении очень плохие советники в некоторых европейских столицах... (здесь, очевидно, отсылка на Париж, хотя никаких уточнений президент не делал). Таким образом, глава государства дал четко понять, что двусторонние торгово-экономические отношения между Арменией и Азербайджаном могут развиваться даже при условии самых неблагоприятных стартовых позиций. При этом, не будем забывать, что базовые рамки торгово-экономических отношений между Баку и Ереваном заложены в кодифицированной системе отношений внутри СНГ. Совместную правовую базу здесь можно восстановить намного быстрее и глубже, чем, к примеру, в рамках "Восточного партнерства", которое, по сути, направляет линии взаимодействия участников проекта на Евросоюз, обходя или вынося за рамки вопросы их взаимодействия между собой. Кажется, в Армении поняли «Зангезурский коридор» Кстати, на днях, состоялось заседание Экономического совета СНГ, в работе которого приняла участие и делегация Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым (он также имел встречу с первым зампредом правительства РФ Андреем Белоусовым, курирующим транспорт). На заседании Совета обсуждались задачи торгово-экономического сотрудничества партнеров, а также был рассмотрен проект Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ на период до 2030 года. В этом плане, в числе прочих вопросов, были зафиксированы задачи развития всех трёх маршрутов МТК «Север-Юг», а азербайджанская делегация представила перспективы влияния на МТК Зангезурского коридора.

Полноценное выполнение плана действий обеспечит наиболее эффективное использование возможностей всех МТК СНГ, вне зависимости от национальной принадлежности, а также позволит создать условия для повышения их конкурентоспособности, привлечения грузопотоков и реализации транспортно-транзитного потенциала всех государств. Кажется, в Армении начали понимать, что Баку не собирается отнимать у Еревана национальную принадлежность армянского участка Зангезурского коридора. Не случайно в СМИ стали появляться предварительные оценки затрат на восстановление инфраструктуры: работы по железнодорожной магистрали Раздан-Иджеван-Газах-Акстафа оценивается в 318 миллионов долларов, Ерасх-Горадиз (через Нахчыван и Зангезур) - 61,5 миллиона, Гюмри-граница с Турцией - около 9 миллионов долларов. Будущее армян Карабаха: граждане или с правом на работу? В ходе форума в Дипломатической академии Ильхаму Алиеву был задан вопрос: «Как быть с армянскими жителями Карабахского региона?» Процитирую полный ответ главы государства: "...я уже сказал, что те, кто хочет вернуться, могут вернуться. Их квартиры, их дома остаются нетронутыми, в отличие от полностью разрушенных домов, которые вы видели в Зангилане и других местах. Обеспечивается полная защита армянского исторического наследия (!), и наша военная полиция сейчас охраняет очень важные объекты, в том числе, собственность людей, если они желают стать гражданами Азербайджана (!) Как я уже сказал, другой вариант - получить разрешение на работу или вид на жительство на основе общепринятой практики, которая существует в каждой стране, на основе квот, которые каждая страна выдает для рабочих мигрантов, и это можно организовать..."

Таким образом, президент обрисовал две перспективы. Первая – это свободное возвращение тех, кто считает, что Карабах их родина (за исключением лиц, запятнанных участием в военных преступлениях). Вторая - возможность начать рабочую деятельность в Азербайджане. По существу, это предложение начинать постепенно обрастать связями на уровне малого предпринимательства. Что после стольких лет вражды и взаимных обвинений звучит весьма необычно, не так-ли? Учитывая примеры, приведенные президентом Алиевым, становится реальной ситуация, при которой большие совместные проекты будут решаться на правительственном уровне. Впрочем, и тут есть нюанс: Баку ждет от Еревана симметрии в вопросе возвращения на территорию Армении изгнанных оттуда этнических азербайджанцев. Технически это не требует сверхусилий, и Армения по примеру Азербайджана вполне могла бы создать электронный портал реинтеграции для предоставления азербайджанским гражданам, изгнанным с ее территории в конце 80-х голов ХХ века, который отражал бы ситуацию в стране и состоянии сел, в которых эти люди компактно проживали… Как отметил Ильхам Алиев, «Большинство сел, где проживали азербайджанцы, либо разрушены, либо заброшены. Из-за плохой демографической ситуации в Армении они не могут организовать заселение азербайджанских сёл так, как им хотелось бы. Большинство из этих сел пустует. По крайней мере, Армения могла бы позволить азербайджанцам приезжать и посещать эти места, что могло бы быть хорошим знаком примирения..."