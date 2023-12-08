Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) прокомментировало информацию, распространенную в социальных сетях о заболевании дочери шехида Рахима Тагиева, Улькер Тагизаде. Сообщалось, что якобы она две недели назад была госпитализирована в инфекционное отделение Клинического медицинского центра с гепатитом А, где заразилась корью.

В TƏBIB сообщили haqqin.az, что 21-летняя Улькер Тагизаде проходила лечение в отделении инфекционных заболеваний с диагнозом гепатит А. Ее состояние было стабильным, и она была выписана домой для амбулаторного лечения. 5 декабря у нее внезапно поднялась температура, а на следующий день на теле появилась кожная сыпь.

В TƏBIB подчеркнули, что лечение пациентов с корью и гепатитом А осуществляется в разных лечебных корпусах, чтобы избежать риска заражения. Корь передается воздушно-капельным путем, а гепатит А - через пищу и грязную воду, включая плохо вымытые овощи, воду в бассейне и море. Инкубационный период кори составляет 21 день.

С матерью больной была проведена беседа, и ей было предложено продолжить лечение дочери в специализированной больнице.