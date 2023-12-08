Филиппинские власти обвинили китайскую береговую охрану в использовании водометов против лодок, доставлявших продовольствие рыбакам. Сообщается, что китайские катера совершали "опасные маневры" и использовали акустическое устройство, вызвавшее повреждения среди членов экипажа. Инцидент произошел возле отмели Скарборо в Южно-Китайском море, которая находится под контролем Китая и является предметом спора между странами.

Китайское государственное телевидение утверждает, что их береговая охрана "действовала в соответствии с законом", и обвиняет филиппинские суда во "вторжении в воды мелководья". Китай получил контроль над отмелью в 2012 году после напряженного столкновения. Межведомственная группа Филиппин и посол США в Маниле осудили агрессивные действия Китая в данном регионе.