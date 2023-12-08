Захарова: Украина должна уйти с «территории России»

«Украина должна вывести свои войска с территории России». Об этом рассказала официальный представитель МИД России в письменном интервью французскому агентству AFP.

"Киев должен прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории. Необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств", — заявила Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможных вариантах разрешения украинского кризиса.