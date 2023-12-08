Google представляет собственную систему ИИ

Эта система обладает способностью распознавать и понимать текст, изображения, аудио и многое другое одновременно, что позволяет ей лучше ориентироваться в нюансах информации и отвечать на сложные вопросы. Gemini также способна понимать и генерировать код на популярных языках программирования, включая Python, Java, C++ и Go.

В линейке Gemini будут представлены три версии: Gemini Ultra для решения наиболее сложных задач, Gemini Pro среднего уровня для широкого спектра задач и Gemini Nano, предназначенная для мобильных устройств.

Уже известно, что чат-бот Google с ИИ Bard получит усовершенствованную версию Gemini Pro. Кроме того, Gemini Nano будет интегрирована в смартфон Google Pixel 8 Pro.

Разработчики Google также обещают, что в ближайшие месяцы поддержка Gemini появится в поисковой системе Google, рекламных сервисах, браузере Chrome и других продуктах компании.