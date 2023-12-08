В столице Грузии проходит шествие под девизом – "Наш голос Евросоюза". Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Марш стартовал с площади Первой Республики, после чего участники направились к площади Европы, где во время акции планируют развернуть самый большой флаг Евросоюза.

Организаторы отмечают, что каждая звезда, изображенная на рекордном флаге, изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции. В марше, организованном по инициативе гражданского общества, наряду с гражданами участвуют представители политических партий.

В шествии также принимает участие президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отметила Саломе Зурабишвили, Европа – это пространство, где свободное мнение людей имеет огромное значение.

"Так много людей пришло, и так много людей донесли свой голос до Европы. Европа – это пространство, где люди имеют наибольшее значение, где их свободное мнение имеет наибольшее значение. Я очень надеюсь, что это свободное мнение будет учтено, и мы сможем отпраздновать еще раз после 15 декабря, а затем подготовиться к следующему году, который будет не менее важным", – сказала Зурабишвили.

Как известно, на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждать предоставление Грузии кандидатского статуса.