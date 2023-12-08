Ереван предвкушает выгоду от открытия коммуникаций

В своей статье заместитель министра Ваан Костанян выразил готовность Армении открыть все коммуникации, проходящие через ее территорию. Он заявил: «Армения готова открыть все коммуникации, проходящие через ее суверенную территорию, обеспечивая без какой-либо дискриминации безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов, линий электропередач, проходящих через Армению». По его словам, ведется активная подготовка в этом направлении.

Костанян также подчеркнул важность запуска «Перекрестка мира», который создаст новые транзитные возможности, соединяющие Персидский и Оманский заливы с Черным морем, а также автотранспортного коридора «Север-Юг». Он добавил: «Параллельно будут созданы новые условия для восстановления Мегринской железной дороги, которая станет еще одной дополнительной связью между Арменией и Ираном».

Заместитель министра также отметил, что восстановленная железнодорожная линия улучшит связь между разными регионами Армении и Азербайджана, а также откроет новые торгово-экономические перспективы для стран региона. «Восстановленная железнодорожная линия свяжет не только Азербайджан и Армению, юго-западные регионы Азербайджана с Нахчываном, но и обеспечит качественно новую связь между южными и северо-западными регионами Армении. Не следует недооценивать и железную дорогу Гюмри-Карс, которая создаст совершенно новые торгово-экономические возможности для Армении, Ирана, Турции, Грузии и Азербайджана», — рассказал замминистра.



В заключение, Костанян заявил о важности укрепления коммуникационной связи через Иран с другим ключевым партнером — Индией, в частности, с портом Чабахар.