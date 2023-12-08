Израиль ликвидировал важного человека в «Хезболле»

Израиль уничтожил трех боевиков «Хезболлы» в результате атаки с помощью дрона в деревне Мединат аль-Баас возле Кунейтры на сирийской стороне Голанских высот, передает "Новости Израиля".

Сирийский правозащитный центр сообщил, что один из убитых был сириец, а двое других ливанские боевики «Хезболлы». В пятницу шиитская организация сообщила о гибели трех боевиков «на пути в Иерусалим» - фраза которую «Хезболла» использует в некрологах с начала нынешней войны на Севере.

Сегодня выяснилось, что один из убитых возле Кунейтры — боевик спецназа “Радван” Хасан Али Дакдук, сын высокопоставленного деятеля «Хезболлы» Али Мусы Дакдука. В военной структуре «Хезболлы» Муса Дакдук отвечал за организацию отрядов и инфраструктур террора на сирийской стороне Голанских высот.

Семья Дакдук живет в южноливанской деревне Айта Аль-Шаеб, что напротив израильского мошава Штула, который почти ежедневно подвергается обстрелам из Южного Ливана.

Али Муса Дакдук занимал важнейшие посты в военной иерархии «Хезболлы», принимал активное участие в войне против Израиля в Первую ливанскую войну. В 2006 году его послали в Ирак для организации шиитского сопротивления американской армии. Там он попал в плен к американцам. Его передали иракским властям, которые вернули его в Ливан.

По возвращении на родину Али Муса Дакдук занимался созданием и тренировкой спецназа «Хезболлы», а с 2018 года стал ответственным за участок Голанских высот.