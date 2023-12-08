Еще 100 россиян покинули Газу

Порядка 100 граждан РФ и членов их семей пересекли пункт пропуска "Рафах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня пункт пропуска пересекли порядка 100 граждан РФ и членов их семей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них десятью рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.

После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит эвакуированных в Москву.