В США призвали вновь надевать маски

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) доктор Мэнди Коэн предупредила жителей страны о возможном распространении нового штамма вируса COVID пирола, передает The Daily Mail.

В CDC напомнили, что маски защитят и от других респираторных вирусов, например, от гриппа и вируса РСВ, что особенно важно осенью и зимой.

"На данный момент мы наблюдаем множество респираторных заболеваний, включая грипп, РСВ, ковид и пневмонию", — сказала она.

Коэн отметила, что в США фиксируется увеличение случаев заболевания РСВ, продолжается рост заболеваемости гриппом в большей части страны, а также наблюдается возобновление роста случаев ковид. Помимо этого, отмечается рост числа случаев пневмонии.

Она также рекомендовала надевать маски тем, кто почувствует симптомы заболевания.