Бакинское метро продлит работу в день матча

В связи с проведением футбольного матча между "Карабахом" и шведским клубом "Хеккен" Бакинское метро будет работать на час дольше обычного времени. В ночь с 14-го на 15-е декабря подземное метро продолжит свою работу до 01:00. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы агдамского клуба.

Футбольный матч пройдет 14 декабря на бакинском стадионе "Тофиг Бахрамов" и начнется в 21:45. Расширенный график работы метро предназначен для удобства болельщиков и обеспечения их бесперебойного возвращения домой после матча.