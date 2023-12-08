В Белгороде жители выстроились в длинные очереди для покупки дешевых яиц, собравшись у точек продаж уже около 7 утра, несмотря на холодную погоду, сообщает "Подъем".

Ажиотаж вызвала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей на улице Королёва. В конце ноября её посещал глава региона Вячеслав Гладков, по его словам яйца тогда стоили 64 рубля за десяток. Сегодня яйца продавали по 70, что всё равно дешевле минимум на 30 рублей, чем в магазинах.

Накануне стало известно, что из-за резкого роста цен яйца в Москве начали продавать поштучно. В регионах такая практика появилась еще раньше. Помимо этого, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 декабря разрешила поставки в Россию столового яйца из 17 предприятий Турции.