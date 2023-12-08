Арабы злятся на США

Правительства арабских государств выразили разочарование в связи с решением Соединенных Штатов наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе. Группа министров иностранных дел из арабских и мусульманских стран, встретившись с госсекретарем США Энтони Блинкеном, выразила "глубокое недовольство неспособностью Совета Безопасности выполнять свои обязанности", как указано в заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии. По информации министерства иностранных дел Катара, эти министры также призвали США к более активной роли в оказании давления на Израиль.

США применили вето на резолюцию, предложенную ОАЭ, на фоне предупреждений высокопоставленных чиновников ООН о трудностях доставки помощи в Газу без прекращения боевых действий. Саудовская Аравия и другие арабские страны настаивают на прекращении огня, утверждая, что продолжение израильской военной кампании усугубит ситуацию в регионе, провоцируя гнев и экстремизм.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил в Вашингтоне: “У международного сообщества достаточно рычагов воздействия для достижения прекращения огня”. В интервью “PBS NewsHour” он добавил: “Мы наблюдаем позицию, когда "прекращение огня" как какое-то грязное слово, и я, честно говоря, не могу этого понять”.

Ранее США призывали Израиль сделать больше для ограничения жертв среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу. Не так давно Блинкен отметил, что между заявлениями Израиля о защите гражданского населения и фактическими результатами существует "разрыв".