Запад может усилить давление на Украину

Многие украинские должностные лица опасаются, что их могут заставить вести переговоры с Россией, если западные партнеры, включая США, сочтут, что боевые действия зашли в тупик. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В ней отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский находится во "все более затруднительном положении" в связи с тем, что Конгресс до сих пор не одобрил новые бюджетные ассигнования на помощь Киеву. Кроме того, по мнению авторов статьи, "в Украине растет тревога", поскольку разногласия в Вашингтоне препятствуют выделению миллиардов долларов помощи, которая, по словам украинских должностных лиц, "крайне важна для поддержания страны" в условиях российской специальной военной операции.

"Напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникло на фоне внутренних политических разногласий в окружении президента Владимира Зеленского, а опасения по поводу возможной нехватки финансирования привели к усилению напряженности в [украинской] столице", — подчеркивает издание. По мнению авторов статьи, "отношения между [украинскими] должностными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно разлаживаются". Так, украинские и американские чиновники "отмечают наличие трений между Зеленским" и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Как напомнила The Washington Post, на этой неделе делегация украинских чиновников посетила Вашингтон, чтобы попросить увеличения как военной, так и бюджетной помощи. Газета считает, что призывы остались неуслышанными, поскольку республиканцы в Сенате вновь заблокировали помощь Киеву.