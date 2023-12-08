Германия намерена усилить поддержку Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил поддержку продолжению финансовой помощи Украине даже в условиях бюджетного кризиса, с которым столкнулась страна. В сообщении в соцсети Х Линднер отметил: "Несмотря на все, что нам еще предстоит решить и что мы можем сделать, я могу согласиться с Олафом Шольцем только в одном - [помощь Украине] - это общая ответственность в трудные времена".

Канцлер Германии, Олаф Шольц, также выразил намерение продолжать поддержку Украины и призвал к дальнейшему наращиванию помощи. На партийной конференции в Берлине Шольц заявил, что Германия должна быть готова оказать Украине большую помощь, особенно "если другие ослабнут". Это заявление, как считает немецкое издание NTV, может быть намеком на неопределенность политической ситуации в США, где помощь Украине остается под вопросом.

Шольц также отметил, что война в Украине, вероятно, продлится долго. "Эта война, вероятно, еще не скоро закончится", — сказал он, подчеркивая важность длительной поддержки Украины со стороны Германии.

Кроме того, Шольц напомнил о последствиях войны для Германии, включая высокие цены на энергоносители, признав это "серьезной финансовой проблемой" для страны. Эти заявления подтверждают позицию обоих политиков о том, что поддержка Украины является не только вопросом морального долга, но и инвестицией в собственную безопасность Германии.