Как сообщает haqqın.az, адвокаты Аваза Зейналлы подали ходатайство с просьбой исключить из перечня доказательств показания Эльчина Садыгова, данные в ходе следствия, а также не заслушивать Садыгова в суде в качестве свидетеля, поскольку по сути он является обвиняемым.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Против чего выступил прокурор, который потребовал отклонить ходатайство защиты и продолжал настаивать на допросе Садыгова в качестве свидетеля.

Суд, посовещавшись, принял позицию обвинения.

Тем не менее, ожиданий прокурора допрос Эльчина Садыгова не оправдал. Садыгов лишь подтвердил свои показания, данные в ходе следствия, отметив, что не желает менять их в суде, поскольку в дальнейшем все сказанное может быть использовано против него.

«Мне больше нечего сказать», — заявил в завершении Садыгов.

Тогда гособвинитель напомнил Садыгову, что, в случае отказа от дачи показаний он может быть привлечен к уголовной ответственности, хотя по материалам данного дела он проходит на данный момент как свидетель.

После чего в суде были озвучены показания Садыгова на следствии, по которым он передал Зейналлы 20 тысяч манатов, которые тот, предположительно, требовал от семьи Мамедовых.

«Никакой расписки при этом не выдавалось, - отметил, в частности, Садыгов. - Я вернул все из своего кармана. И эти деньги мне до сих пор никто не вернул».

В ходе следствия были заслушаны показания Мехрибан Мамедовой, супруги бывшего руководителя «Baku Steell Company» Расима Мамедова, отбывающего в данный момент тюремное заключение, а также его водителя, Сахавата Гумбатова.

Процесс продолжится 22 декабря.